للصيدليات...اين سعر الدواء؟

بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار، عمدت معظم الصيدليات في لبنان الى ازالة الأسعار عن الادوية في صالاتها، وذلك للتمكن من تغيير اسعارها لأكثر من مرة في اليوم الواحد من خلال التعديل على الكومبيوتر والقارئ الذكي المرمز bar code reader.ولم يقتصر الامر على الصيدليات فقط،بل تخطاها ليشمل السوبرماكت والتعاونيات الكبرى حيث لوحظ ان لا اسعار على السلع الغذائية في صالاتها.