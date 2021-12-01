لبنان

تجاهل مقصود لكلام الراعي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2021 | 03:15
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استغربت مصادر سياسية مطلعة تغييب الكلام العالي السقف الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، متوقعة أن يكون هناك مخططاً لتغييب هذا الكلام وعدم الاضاءة عليه، نظراً لما قد يكون له من تداعيات سلبية على الساحة السياسية الداخلية.
وأكدت المصادر، أن البطريرك الراعي رسم في خلال هذه المقابلة، خريطة طريق واضحة للخروج من المأزق الحالي، معطياً الدعم الكامل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومهاجماً بعنف حميع الاطراف الأخرى التي تعمل على التعطيل، داعية الى قراءة كلام البطريرك جيداً لأنه بمثابة دق لناقوس الخطر.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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