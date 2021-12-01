الضياع مستمر.. هل تنقذه الانتخابات؟

علّقت مصادر متابعة على التحركات الخجولة التي شهدتها المناطق اللبنانية يوم الاثنين الماضي، مشيرة الى انها اثبتت تضعضع قوى المعارضة أو ما يسمى "الثورة" اذ أتت التحركات خجولة وبعيدة عن التوقعات.

واعتبرت المصادر أنه اذا ما استمر هذا الحال من الضياع في صفوف المعارضة فان المعركة الانتخابية ستكون خاسرة لا محال.