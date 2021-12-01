"ارقام وبائية مقلقة"... وهذا ما قاله وزير الصحة عن الاجراءات!

غرد وزير الصحة فراس أبيض عبر حسابه على "تويتر"، كاتباً: "تجتمع لجنة اجراءات الكورونا اليوم في السرايا وسط ارقام وبائية محلية مقلقة، وظهور متحور جديد ينتشر عالميا. هل يمكن التوفيق بين اجراءات السلامة المطلوبة، وتجنب الاثار السلبية الكبيرة لتلك الاجراءات على القطاعات الاقتصادية والتربوية؟ الخيارات لن تكون سهلة أبدًا".
تحمل المسؤولية وقت الازمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة. الصحة حق، والناس يهمها ما سوف يفعله المرء لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم. مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة. pic.twitter.com/EzNjHh4jZT
— Firass Abiad (@firassabiad) September 11, 2021
تحمل المسؤولية وقت الازمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة. الصحة حق، والناس يهمها ما سوف يفعله المرء لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم. مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة. pic.twitter.com/EzNjHh4jZT