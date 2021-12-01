"ارقام وبائية مقلقة"... وهذا ما قاله وزير الصحة عن الاجراءات!

تحمل المسؤولية وقت الازمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة. الصحة حق، والناس يهمها ما سوف يفعله المرء لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم. مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة. pic.twitter.com/EzNjHh4jZT