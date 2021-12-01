سقوط أجزاء من سقف منزل مخيم عين الحلوة.. فهل من اصابات؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط أجزاء من سقف منزل بحي عرب غوير في مخيم عين الحلوة، وحالت العناية الإلهية من دون وقوع إصابات بين أفراد المنزل الذي يعود الى م. ه. إ. ويسكنه 3 نساء.