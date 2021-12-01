لبنان

سماع أصوات إطلاق نار في بلدة الغازية... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:30
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه يسمع منذ بعض الوقت اطلاق نار متقطع في بلدة الغازية جنوب صيدا، مشيرة الى انه ناتج عن تشييع احد ابناء البلدة.
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بلدة الغازية

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