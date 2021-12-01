توقيف عنصرين من الأمن العام... قوى الأمن توضح!

قوى الامن تنفي نشر تغريدة من الحساب الرسمي لتويتر العائد لها lebisf@ عن توقيف مفرزة زحلة القضائية لعنصرين من الأمن العام يقومان بأعمال منافية للحشمة، و تحذر من ان اطلاق هكذا أخبار كاذبة تعرض مطلقيها للملاحقة القانونية و تطلب من الذين وصلتهم هذه الصورة ارسال التوضيح الى مصدره pic.twitter.com/zxFr6w8b2w