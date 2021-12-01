لبنان

توقيف عنصرين من الأمن العام... قوى الأمن توضح!

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:33
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نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نشر تغريدة من الحساب الرسمي لـ"تويتر" العائد لها، عن "توقيف مفرزة زحلة القضائية لعنصرين من الأمن العام يقومان بأعمال منافية للحشمة".

وحذّرت من أن "اطلاق هكذا أخبار كاذبة تعرض مطلقيها للملاحقة القانونية، وطلبت من الذين وصلتهم هذه الصورة ارسال التوضيح الى مصدره".
 
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