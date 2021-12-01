لبنان

معلومات جديدة عن متحور "أوميكرون".. طبيب يشرح التفاصيل

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:36
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أكد الدكتور زاهي حلو في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أننا لم نعد إلى نقطة الصفر مع ظهور المتحوّر "أوميكرون"، والدراسات قائمة حالياً لمعرفة مدى فعّالية اللّقاحات ضده بعد أسبوعين.
وأوضح حلو أن هذا المتحوّر سريع الانتشار أكثر من المتحوّرات السابقة ولكنه أقلّ خطورة منها لجهة العوارض التي يتسبّب بها، إلّا أنه في الوقت نفسه، شدّد على أنه خطير بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، داعياً إلى تكثيف عملية التلقيح. وأشار الى أن هذا المتحوّر يصيب بشكل كبير الفئات العمرية دون 30 عاماً. 
وشرح حلو أن متحور "أوميكرون" يحتوي على أكثر من 32 متغيراً في البروتين الشوكي، لافتاً إلى أن العدد الكبير من المتغيّرات الموجودة في تكوينه يجعل اكتشافه صعباً أحياناً عبر فحوصات PCR.
 
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