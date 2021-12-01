عمال لجنة المكننة جنوباً اعتصموا أمام سرايا صيدا للمطالبة بزيادة أجورهم

نفذ عمال لجنة المكننة في المدارس والثانويات الرسمية في الجنوب، إعتصاماً صباح اليوم أمام سرايا صيدا بمحاذاة المنطقة التربوية ، طالبوا فيه وزير التربية بمضاعفة اجرهم اليومي من 70 الف ل140الف ليرة أسوة بالزيادة التي أعطيت للأساتذة المتعاقدين ، ومنحهم حق الانتساب للضمان الاجتماعي وشملهم بالمساعدة الاجتماعية التي ستلحق جميع العاملين في المؤسسات التربوية .وشرح مصطفى دمش معاناة المعتصمين كإجراء يعملون في المدارس والثانويات الرسمية وما يتكبدونه من نفقات مادية في ظل ارتفاع أسعار البنزين .وقال "جئنا اليوم لنطلق صرخة وجع والم، نحن الذين يشكل عملنا العصب الإداري لأي مؤسسة تربوية، ولكن أمام تجاهل المسؤولين لمطالبنا اعلنا الإضراب منذ يوم الاثنين الأمر الذي عرقل عمل المؤسسات التربوية ولا من يسمعنا."وأشار إلى أننا "أجبرنا على اتخاذ هكذا خطوة بعد التجاهل المستمر لمطالبنا، حيث اننا لم نعد نملك ثمن المحروقات للوصول إلى مراكز عملنا ، الى جانب حرماننا من حقنا بمضاعفة اجرنا اليومي الذي وعدنا به اسوةً بالاساتذة المتعاقدين ، علماً أن ساعات العمل اليومية تم مضاعفة اجرها ، كذلك بدل النقل لم يصدر أي قرار واضح بشأنه وعن المساعدة الاجتماعية التي ستلحق جميع العاملين في المؤسسات التربوية ،وما زلنا حتى اللحظة نطالب بحقنا في الانتساب للضمان الاجتماعي."وسأل وزير التربية "كيف سنعيش وعملنا كمياومين سيتوقف لمدة شهر بعد اعلانك قرار بدء عطلة الاعياد من 15 كانون الجاري وحتى 15 كانون الثاني؟ وختم "بناء على كل ذلك نعلن أننا إذا لم نلقى تجاوباً لمطالبنا سنستمر باضرابنا لحين النظر باوضاعنا ."