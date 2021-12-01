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لبنان
جريح نتيجة انقلاب سيارته على اوتوستراد بينو - عكار
Lebanon 24
01-12-2021
|
03:54
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا CRV صباح اليوم على اوتوستراد بينو - عكار وقد اقتصرت الاضرار على الماديات واصابة بسيطة للسائق.
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