لبنان

جريح نتيجة انقلاب سيارته على اوتوستراد بينو - عكار

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:54
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا CRV صباح اليوم على اوتوستراد بينو - عكار وقد اقتصرت الاضرار على الماديات واصابة بسيطة للسائق.
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