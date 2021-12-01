جريح نتيجة انقلاب سيارته على اوتوستراد بينو - عكار

أفاد مندوب "لبنان 24" عن انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا CRV صباح اليوم على اوتوستراد بينو - عكار وقد اقتصرت الاضرار على الماديات واصابة بسيطة للسائق.