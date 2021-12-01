لبنان

لجنة المكننة في المدارس الرسمية جنوبا: سنستمر في إضرابنا حتى إنصافنا

Lebanon 24
01-12-2021 | 04:32
A-
A+
Doc-P-892284-637739553160424793.jpg
Doc-P-892284-637739553160424793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نفذ عمال لجنة المكننة في المدارس والثانويات الرسمية في الجنوب اعتصاما صباح اليوم أمام سرايا صيدا بمحاذاة المنطقة التربوية، طالبوا فيه وزير التربية عباس الحلبي بمضاعفة اجرهم اليومي من 70 ألف لـ 140الف ليرة أسوة بالزيادة التي أعطيت للأساتذة المتعاقدين، ومنحهم حق الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وشملهم بالمساعدة الاجتماعية التي ستلحق جميع العاملين في المؤسسات التربوية.
 
دمشق 
وتحدث مصطفى دمشق باسم المعتصمين شرح فيها معاناتهم كأجراء يعملون في المدارس والثانويات الرسمية وما يتكبدونه من نفقات مادية في ظل ارتفاع أسعار البنزين.
 
وقال: "جئنا اليوم لنطلق صرخة وجع وألم، نحن الذين يشكل عملنا العصب الإداري لأي مؤسسة تربوية لكن أمام تجاهل المسؤولين لمطالبنا أعلنا الإضراب منذ يوم الاثنين الأمر الذي عرقل عمل المؤسسات التربوية ولا من يسمعنا. أجبرنا على اتخاذ هكذا خطوة بعد التجاهل المستمر لمطالبنا، حيث اننا لم نعد نملك ثمن المحروقات للوصول إلى مراكز عملنا ، الى جانب حرماننا من حقنا بمضاعفة أجرنا اليومي الذي وعدنا به أسوة بالاساتذة المتعاقدين، علما أن ساعات العمل اليومية تم مضاعفة أجرها، كذلك بدل النقل لم يصدر أي قرار واضح بشأنه والمساعدة الاجتماعية التي ستلحق جميع العاملين في المؤسسات التربوية، وما زلنا حتى اللحظة نطالب بحقنا في الانتساب إلى الضمان الاجتماعي".
 
وسأل وزير التربية: "كيف سنعيش وعملنا كمياومين سيتوقف لمدة شهر بعد اعلانكم قرار بدء عطلة الاعياد من 15 كانون الجاري وحتى 15 كانون الثاني المقبل؟".
 
وختم: "بناء على كل ذلك نعلن أننا إذا لم نلق تجاوبا لمطالبنا سنستمر بإضرابنا إلى حين النظر في أوضاعنا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2021-12-01
05:30 | 2021-12-01
05:00 | 2021-12-01
07:58 | 2021-12-01
07:54 | 2021-12-01
07:53 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website