لبنان

المنخفض الجوي بدأ.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتحذير من هذا الأمر

Lebanon 24
01-12-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-892285-637739555000752682.jpg
Doc-P-892285-637739555000752682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، رياح قوية وأمطار غزيرة ويستمر تأثيره حتى صباح يوم غد الخميس حيث ينحسر تدريجيا ويستقر الطقس تدريجيا.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة فترة بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال85 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب ال4 امتار، لذا يحذر من تطاير لوحات الاعلانات وتساقط حبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة لتلامس ال 1700 متر مساء بخاصة في المناطق الشمالية، وتخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

 

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

 

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

 

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم وتهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فجر الاحد.

 

- الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و50 كلم/س تشتد احيانا  في المناطق الشمالية لتصل الى 85 كلم/س.

- الانقشاع: سيء خاصة فترة غزارة الأمطار وبسبب الضباب الكثيف على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %

- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء:23 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,25

- ساعة غروب الشمس: 16,29

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2021-12-01
05:30 | 2021-12-01
05:00 | 2021-12-01
07:58 | 2021-12-01
07:54 | 2021-12-01
07:53 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website