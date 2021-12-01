لبنان

توجيهات لوزير الاشغال العامة والنقل...اليكم تفاصيلها!

Lebanon 24
01-12-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-892286-637739557136813989.jpg
Doc-P-892286-637739557136813989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية تواصل الفرق الفنية التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل وبشكل متكرر أعمال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف المياه على الاوتوسترادات الدولية والطرق العامة. كما تقوم الورش التي كانت قد أكملت عملها مرارا بتعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير تستمر اعمال التنظيف اليوم في ذلك بعد تراكم النفايات مجدداً في مجراه، وتكرر الوزارة مناشدتها الى المواطنين التكامل مع عمل الفرق وذلك تفادياً لأية أضرار متوقعة نتيجة الانسدادات التي قد تحصل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2021-12-01
05:30 | 2021-12-01
05:00 | 2021-12-01
07:58 | 2021-12-01
07:54 | 2021-12-01
07:53 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website