توجيهات لوزير الاشغال العامة والنقل...اليكم تفاصيلها!

بتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية تواصل الفرق الفنية التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل وبشكل متكرر أعمال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف المياه على الاوتوسترادات الدولية والطرق العامة. كما تقوم الورش التي كانت قد أكملت عملها مرارا بتعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير تستمر اعمال التنظيف اليوم في ذلك بعد تراكم النفايات مجدداً في مجراه، وتكرر الوزارة مناشدتها الى المواطنين التكامل مع عمل الفرق وذلك تفادياً لأية أضرار متوقعة نتيجة الانسدادات التي قد تحصل.