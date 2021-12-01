لبنان

بيان من وزارة الخارجية حول إقتراع المغتربين... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-12-2021 | 04:48
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انه بناءً على قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧ والقانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3/11/2021 ولاسيما الفقرة الثالثة الجديدة من المادة 113، أُقفل باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين في الاقتراع في الخارج منتصف ليل السبت تاريخ 20/11/2021 وقد وصل عدد المسجلين على المنصة الالكترونية وفي البعثات الدبلوماسية الى 244.442 ناخباً.

وبناءً على احكام القانون الجديد الآنف الذكر، دأبت الوزارة على ارسال اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية وذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء تاريخ 30/11/2021 وقد بلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين الى المديرية العامة للاحوال الشخصية 230.466 ناخباً.

اما باقي الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها لعدم استفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل؛ او بسبب التكرار، او بسبب انتهاء المهلة القانونية.
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