المرتضى تسلم من رئيس مركز الأبحاث والدراسات التربوية دعوة لرعاية وحضور مؤتمر

إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، رئيس مركز الأبحاث والدراسات التربوية النائب السابق الدكتور عبدالله قصير، يرافقه الدكتور حسين صفي الدين والدكتور عباس كنعان ، واطلعوه على نشاطات المركز ورؤيته المستقبلية وعمل المديريات التابعة له.كما تسلم المرتضى من الدكتور قصير دعوة لرعاية وحضور المؤتمر الإسلامي لمناهضة التطبيع التربوي، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع اتحاد المعلمين العرب في 8 من الشهر الجاري في مبنى المركز الصحي لبلدية الغبيري.