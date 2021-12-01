بيرم التقى كركي وطليس وتابع مطالب اتحادات نقابات النقل البري

اجتمع وزير العمل مصطفى بيرم صباح اليوم ،مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وممثلي اتحادات نقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، وتم البحث في موضوع التأمينات الصحية لهذا القطاع .وقد وعد الوزير بيرم "بنقل هذا الملف سريعا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومتابعته".