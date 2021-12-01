خطار بحث مع رئيس بلدية عين داره في دعم مركز الدفاع المدني في البلدة

إستقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه صباح اليوم، رئيس بلدية عين داره العميد المتقاعد مارون بدر، حيث تباحثا في شؤون مركز الدفاع المدني في بلدة عين داره، معربا عن "الاستعداد لدعم ومساعدة المركز ضمن الإمكانات".و طلب بدر من العميد خطار" تنظيم دورات تدريبية للعناصر وتأمين ما هو متوافر من عتاد للتمكن من تلبية احتياجات أهالي المنطقة، لا سيما في ظل موجة الحرائق التي تطاول العديد من البلدات اللبنانية الغنية بثروتها الحرجية".