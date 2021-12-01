ألخارجية تدين الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية فجر اليوم من خلال زورق مفخخ وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيرة باتجاه المملكة. وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.