لبنان

المحافظ خضر يستنفر غرفة ادارة مخاطر الكوارث

Lebanon 24
01-12-2021 | 05:20
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بتوجيهات من وزارة الداخلية والبلديات، استنفر محافظ بعليك الهرمل بشير خضر غرفة عمليات ادارة الكوارث والازمات والدفاع المدني والصليب الاحمر والقوى الامنية وجميع الادارات والاجهزة المعنية للاستعداد لمواجهة العاصفة القادمة الى لبنان والمنطقة ابتداءً من الليلة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ والتي تستمر حتى مساء الاربعاء تاريخ ١/١٢/٢٠٢١ وفقًا للنشرة الصادرة عن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني. وطلب من جميع المواطنين في محافظة بعلبك الهرمل القيادة بحذر وتجنب التنقل سيراً على الاقدام وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الاعلانية والاشجار.
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