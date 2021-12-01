لمن هم فوق الـ50 عاما... وزارة الصحة تُطلق ماراثون "فايرز" للجرعة الثالثة

أعلنت وزارة الصحة العامة اطلاق "ماراثون فايرز للجرعة الثالثة" لمن هم بعمر الـ50 عاما وما فوق (مواليد 1971 وما دون)، اذا كانوا قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح منذ 5 أشهر أو أكثر.



وينطلق الماراثون يوم السبت 4 كانون الاول من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، في عدد من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة.

التفاصيل في الصور أدناه:



