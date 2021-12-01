لبنان

لمن هم فوق الـ50 عاما... وزارة الصحة تُطلق ماراثون "فايرز" للجرعة الثالثة

Lebanon 24
01-12-2021 | 05:19
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أعلنت وزارة الصحة العامة اطلاق "ماراثون فايرز للجرعة الثالثة" لمن هم بعمر الـ50 عاما وما فوق (مواليد 1971 وما دون)، اذا كانوا قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح منذ 5 أشهر أو أكثر.

وينطلق الماراثون يوم السبت 4 كانون الاول من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، في عدد من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة.
 
التفاصيل في الصور أدناه:
 
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