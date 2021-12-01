بو حبيب التقى وزير خارجية فرنسا وشخصيات أخرى

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سلسلة لقاءات واجتماعات على هامش اعمال المنتدى الاقليمي السادس للاتحاد من اجل المتوسط والاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ودول الجوار الجنوبي المنعقد في اسبانيامع كل من مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع اوليفر فارهيلي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ،حيث تم التأكيد على ضرورة الاسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي في اقرب وقت ممكن تمهيداً للاستفادة من المساعدات الاوروبية وغيرها. كما تم البحث في دور لبنان في المنطقة وعدم دخوله في ازماتها مما يتيح له الاستحصال على رزمة مساعدات اضافية.