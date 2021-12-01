لبنان

هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟

Lebanon 24
01-12-2021 | 05:30
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قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا" عبد الرحمن البزري لـ"الجديد" إن "اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض الانتقالية عقدت اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في وزارة الصحة، ولم ترفع في توصياتها إلى الوزير أي مقترح بإعلان حظر تجول في لبنان، ولم يطرح هذا الموضوع في الاجتماع".
 
 
توازيا، أعلنت مصادر وزارة الصحة لـ"الجديد" أنه "لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن حظر التجول في لبنان، وبعد الظهر، سيعقد اجتماع في الوزارة لاتخاذ القرارات والتدابير اللازمة".
 
 
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