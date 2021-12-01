الحجار: اليوم ينطلق التسجيل على شبكة دعم للحماية الإجتماعية

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عن إطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية.

وقال حجار من السراي الحكومي: "عندما نقول شبكة دعم للحماية الاجتماعية، فإننا نتكلّم عن برنامجين: الأول عبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعية - أمان، والثاني عبر برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقديّة المعروف بالبطاقة التمويلية.وأشار إلى أنه "في المرحلة الأولى، سوف نبدأ بتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعية - أمان، الذي يغطّي مئة وخمسون ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً، وسبعة وثمانون ألف طفل من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية .وأضاف: "بالنسبة للدفع، المبلغ هو 20$ عن كلّ فرد بالاسرة (6 أفراد كحد أقصى)، بالاضافة لمبلغ ثابت بقيمة 25$ للأسرة الواحدة. وبالنسبة للطلاب، سيُدفع مبلغ عن كل تلميذ خلال العام الدراسي مع دفع الرسوم المدرسيّة مباشرة للمدارس. ويبدأ دفع المساعدات في 1 آذار 2022 على أن يكون الدفع مع مفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط 2022.وتابع حجار: "بالنسبة لبرنامج البطاقة التمويليّة وهو المرحلة الثانية من شبكة دعم يستهدف أسر لبنانية مقيمة في لبنان باستثناء الأسر الميسورة والأسر المستفيدة من برنامجي أمان و حياة يتمّ دفع 25$ لكل فرد بالاضافة مع 15$ اضافي للشخص الذي يفوق عمره الـ64 عاماً، على أن يكون الحدّ الاقصى للأسرة الواحدة 126$.وأوضح أن "هذه البرامج ليست هي الحلّ، إنّما هي دعمٌ مؤقّت هدفه مساندة ومساعدة المواطن اللبناني على الصمود والإستمرار لحين إطلاق مسيرة نهوض إقتصادي إنمائي بتصميم ورعاية الحكومة وبجهود المواطن الخلّاقة.