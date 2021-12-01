وزير الثقافة التقى سفير الصين واتفاق على تفعيل التعاون

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الصين تشيان منجيان، وكان عرض للدور الذي ممكن أن تلعبه بلاده على مستوى نهضة لبنان اقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا وثقافيا، واستعدادات الصين للتعاون مع لبنان تعاونا نديا صادقا يحقق مصلحة الدولتين والشعبين.وجدد الوزير المرتضى للسفير الصيني ايمانه بـ "الدور الخلاصي الممكن لدولة الصين أن تؤديه في لبنان"، وجدد شكره لـ "الجهود المبذولة من قبلها لتشييد المعهد الوطني العالي للموسيقى في منطقة ضبيه، الذي سيشكل بعد انتهائه معلما حضاريا ثقافيا لا نظير له في دول الجوار".واتفق الجانبان على تفعيل "البرنامج التنفيذي" للتعاون الثقافي بين البلدين.