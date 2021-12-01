لبنان

فنيدق تشيّع الأخ وشقيقته (صور)

Lebanon 24
01-12-2021 | 06:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ان بلدة  فنيدق  في عكار تشييع القتيل "م. ابراهيم" وشقيقته (13 سنة) اللذين قتلا في الأمس في الجريمة التي ضجت بها منطقة المنكوبين في مدينة
طرابلس.
 
 
 
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فنيدق

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