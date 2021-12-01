فنيدق تشيّع الأخ وشقيقته (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ان بلدة فنيدق في عكار تشييع القتيل "م. ابراهيم" وشقيقته (13 سنة) اللذين قتلا في الأمس في الجريمة التي ضجت بها منطقة المنكوبين في مدينة

طرابلس.