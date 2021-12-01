فحص مجاني للتلامذة وافراد الاسرة التربوية.. اليكم التفاصيل

🤝بالتنسيق بين #وزارة_التعليم_والتعليم_العالي ووزارة الصحة سوف يتم اجراء فحص مجاني للتلامذة وافراد الاسرة التربوية، الذين لديهم عوارض مرتبطة #بكوفيد_19 او هم مخالطين مقربين ذوي خطورة عالية. #Corona #school_covid_19
للمزيد من المعلومات:https://t.co/2u2EqlMXgl pic.twitter.com/0yqF06X9jj
— MEHE_Lebanon (@MeheLebanon) December 1, 2021
🤝بالتنسيق بين #وزارة_التعليم_والتعليم_العالي ووزارة الصحة سوف يتم اجراء فحص مجاني للتلامذة وافراد الاسرة التربوية، الذين لديهم عوارض مرتبطة #بكوفيد_19 او هم مخالطين مقربين ذوي خطورة عالية. #Corona #school_covid_19
للمزيد من المعلومات:https://t.co/2u2EqlMXgl pic.twitter.com/0yqF06X9jj