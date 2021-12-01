فحص مجاني للتلامذة وافراد الاسرة التربوية.. اليكم التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه بالتنسيق بينها وبين وزارة الصحة سيتم اجراء فحص مجاني للتلامذة وافراد الاسرة التربوية، الذين لديهم عوارض مرتبطة بكوفيد 19 او هم مخالطين مقربين ذوي خطورة عالية.

🤝بالتنسيق بين #وزارة_التعليم_والتعليم_العالي ووزارة الصحة سوف يتم اجراء فحص مجاني للتلامذة وافراد الاسرة التربوية، الذين لديهم عوارض مرتبطة #بكوفيد_19 او هم مخالطين مقربين ذوي خطورة عالية. #Corona #school_covid_19

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