بري دعا هيئة مكتب المجلس الى إجتماع يوم الجمعة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى إجتماع يعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 3 كانون الاول 2021 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.كما دعا رئيس المجلس لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه ٦ - كانون الاول- ٢٠٢١ في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.وكان بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.