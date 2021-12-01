لبنان

العام الدراسي... هل ينتهي حضوريا مع بداية عطلة الميلاد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2021 | 07:13
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يعود فيروس كورونا الى الواجهة من جديد عبر متحوره "أوميكرون" وعبر الارقام التصاعدية التي عادت الى جدول الاعلان اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة. وفي هذا الاطار بدأت المعلومات تنتشر عن امكانية عودة التعلم عن بعد في المدارس الخاصة ابتداء من كانون الثاني2022.

للتأكد من هذه المعلومات تواصل "لبنان 24" مع مدير احدى كبريات المدارس الخاصة في بيروت الذي أكد أن "القرار لم يتخذ حتى الساعة، لكن الاحتمالات مفتوحة في ظل تفشي الوباء وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي. فالوباء بات يهدد صحتنا وصحة الاساتذة والطلاب ومعهم الاهالي والوضع الاقتصادي يرهقنا كثيرا ويضعنا أمام اشكاليات الكهرباء والمازوت ومعاشات الاساتذة وبدل النقل الخاص بهم".

بدورها قالت رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة في لبنان لما الطويل في حديث مع "لبنان 24" ان "الاهالي لن يرضخوا لاي قرار من هذا النوع الذي قد تتخذه ادارات المدارس الخاصة. فالمبالغ التي ندفعها هي كبيرة جدا وهدفنا الأساسي تأمين التعليم النوعي لأولادنا. وفي حال تزايد تفشي الوباء فاننا ندعو وزارة التربية الى العمل بشكل جدي والتأكد من التزام مختلف المدارس كل المعايير اللازمة، لأن الوباء يمكن التعايش معه كما يؤكد مختلف الاطباء.

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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