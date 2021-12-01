بعد مقابلتها مع قناة اسرائيلية.. القضاء يتحرك ضد ماريا معلوف

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على الاعلامية ماريا معلوف، بجرائم مخالفة قانون "مقاطعة اسرائيل"، والادلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واحال الملف مع الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة فادي صوان، لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.وجاء هذا الادعاء على خلفية مقابلة أجرتها إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية مع ماريا معلوف المقيمة خارج لبنان.