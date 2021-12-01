في منطقة البداوي... الاهالي يقطعون الطريق (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من شباب جبل البداوي في طرابلس بقطع الطريق إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.واضرم الشبان النار باطارات السيارات فيما عملت دورية من الجيش على حفظ الامن وتحويل السير باتجاه طرقات فرعية.