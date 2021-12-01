سليم ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لتلقي الهبات

ترأس وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في الوزارة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لتلقي الهبات وتسريع عملية توزيعها على الجهات المستفيدة. وحضر الاجتماع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير المالية يوسف خليل، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومستشارة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة علا بطرس.وجرى بحث الحلول للعقبات التي تعترض وصول الهبات على مختلف أنواعها بالسرعة اللازمة الى الجهات المستفيدة.وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية التي ستتم المباشرة بها لتسهيل العمليات المطلوبة.كما التقى الوزير سليم وزير البيئة السابق طارق الخطيب