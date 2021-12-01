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لبنان
هذه نسبة الاقتراع في انتخابات نقابة المحررين.. القصيفي: العملية الانتخابية تسير في الاتجاه الصحيح
Lebanon 24
01-12-2021
|
08:26
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان نسبة الاقتراع في انتخابات نقابة محرري الصحافة تجاوزت حتى الساعة الـ550 مقترعا من أصل 910 يحق لهم التصويت، وبذلك يكون النصاب قد اكتمل.
وقال نقيب المحررين جوزف القصيفي الذي يترأس لائحة "الوحدة النقابية" ردا على سؤال ل"الوكالة الوطنية للاعلام" عن سير العملية الانتخابية:"العملية الانتخابية تسير في الاتجاه الصحيح، اقبال جيد ، هدوء تنافس ديموقراطي، الجو أخوي بين الزملاء . الاقبال غير متوقع في مثل هذه الساعة، ان نصل ظهرا الى ما يقارب اكتمال النصاب، وبالتالي هذا أمر جبار انجزناه رغم هذه الظروف الصعبة: أزمة بنزين، أزمة نقل، طقس متقلب وغير جيد اضافة الى الضائقة الاجتماعية.
وختم القصيفي: "جميع الزملاء والزميلات حضروا ومارسوا حقهم. نحن في انتظار ان تقفل الصناديق في الخامسة عصرا. ونأمل ان تعلن النتائج، وغدا يوم آخر. اليوم تنافس وغدا نعود كما كنا وأحسن".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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