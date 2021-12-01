إلى الركاب القادمين للبنان... إجراءات جديدة ابتداء من بداية العام (صور)

حدّدت المديرية العامة للطيران المدني في تعميم موجّه إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية العاملة في مطار بيروت، الاجراءات الجديدة المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 01-01-2022.التفاصيل في الصور أدناه: