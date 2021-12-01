لبنان

إلى الركاب القادمين للبنان... إجراءات جديدة ابتداء من بداية العام (صور)

Lebanon 24
01-12-2021 | 08:09
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حدّدت المديرية العامة للطيران المدني في تعميم موجّه إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية العاملة في مطار بيروت، الاجراءات الجديدة المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 01-01-2022.


التفاصيل في الصور أدناه:
 
 
 
 
 
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الطيران المدني

الركاب

لبنان

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