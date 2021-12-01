في التبانة... اشكال وتضارب بالسكاكين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان في منطقة التبانة في طرابلس تخلله تضارب بالسكاكين، ما ادى الى اصابة احد المواطنين بطعنات في جسده ونقله الى احد مستشفيات المنطقة.







