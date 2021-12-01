لبنان

في التبانة... اشكال وتضارب بالسكاكين

Lebanon 24
01-12-2021 | 08:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان في منطقة التبانة في طرابلس تخلله تضارب بالسكاكين، ما ادى الى اصابة احد المواطنين بطعنات في جسده ونقله الى احد مستشفيات المنطقة.



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طرابلس

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