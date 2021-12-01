مولوي بحث مع شري وطليس في ملف متطوعي الدفاع المدني والتقى شهيب

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري ورئيس مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، وتم البحث في ملف متطوعي الدفاع المدني، وشؤون بلدية وانمائية.والتقى مولوي عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب وبحث معه في الاوضاع العامة.