في هذه المناطق... احذروا من العملة المزورة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن رصد مجموعة عملات نقدية من فئة الـ 100 الف ليرة لبنانية مزورة، يتم التداول فيها بأكثر من منطقة لبنانية لاسيما في مناطق شمال لبنان.