لبنان

في هذه المناطق... احذروا من العملة المزورة!

Lebanon 24
01-12-2021 | 09:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن رصد مجموعة عملات نقدية من فئة الـ 100 الف ليرة لبنانية مزورة، يتم التداول فيها بأكثر من منطقة لبنانية لاسيما في مناطق شمال لبنان.
 
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عملة

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