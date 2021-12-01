اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الكورونا انهت اجتماعها ولا قرار بالاقفال

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الكورونا في السراي الكبير.

حضر الإجتماع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية الدكتور يوسف خليل، وزير الإتصالات الدكتور جوني القرم، وزير السياحة الدكتور وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام أوجيرو عماد كريديه، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.

لا قرار بالاقفال

وبعد انتهاء الاجتماع، علم ان اللجنة لم تتخذ قرارا يقضي بالاقفال العام والشامل.

عباس الحلبي

وصرّح الوزير الحلبي بالآتي: بالنسبة لمقررات اللجنة الوزارية التي انعقدت عصر اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المعنيين سيتلو معالي وزير الصحة مقررات هذه اللجنة الوزارية، أما في ما خصنا على صعيد التربية وبعد التشاور مع معالي وزير الصحة، تقرر أن تكون عطلة الميلاد و رأس السنة بدءاً من مساء يوم الخميس ١٦ كانون الأول الى صباح يوم الإثنين في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢.

هذه العطلة، والتي كانت مقررة في المدارس سابقاً ابتداء من ٢٢ أو ٢٣ كانون الأول ولغاية ٧ كانون الثاني، جرى تمديدها بناء على طلب وزير الصحة من أربعة الى خمسة أيام عمل فقط لأن هذه الفترة يتخللها الكثير من أيام التعطيل سواء أيام السبت والأحد وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمينية ورأس السنة، لهذا السبب اكتفينا بهذه الفترة من السنة للتوقف عن التدريس، وذلك تمكيناً ومساهمةً ودعوةً وإلحاحاً وتشجيعاً لكل القطاع التعليمي، بمن فيهم التلامذة والأساتذة والموظفين وإدارات المدارس والأهالي الى تلقي اللقاح، لأنه يبدو أن الامور تتجه الى الأسوأ اذا لم نتداركها بموضوع التلقيح، وهو ما سيشرحه وزير الصحة.

ورداً على سؤال حول القدرة الإستيعابية لصفوف المدارس بعد العطلة أجاب: هذه سلسلة من الإجراءات التي سيعلن عنها معالي وزير الصحة.