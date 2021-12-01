لبنان

خبر هام لطلاب المدارس... هذا ما تقرر عن عطلة الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
01-12-2021 | 09:57
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قال وزير التربية عباس الحلبي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات كورونا في السراي الحكومي إنه "تقرر ان تكون عطلة رأس السنة والميلاد في المدارس من مساء 16/12/2021 وحتى صباح 10/01/2022".
 
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الحلبي

عطلة

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