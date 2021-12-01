خبر هام لطلاب المدارس... هذا ما تقرر عن عطلة الميلاد ورأس السنة

قال وزير التربية عباس الحلبي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات كورونا في السراي الحكومي إنه "تقرر ان تكون عطلة رأس السنة والميلاد في المدارس من مساء 16/12/2021 وحتى صباح 10/01/2022".