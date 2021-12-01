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لبنان
أحمد شحادة يحصد جائزة أفضل رجل أعمال ناشئ لعام ٢٠٢١
Lebanon 24
01-12-2021
|
10:01
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اختتمت جمعية "جوائز بيروت الذهبية" (Beirut Golden Awards)ممثلة برئيسها محمد الحلواني أنشطتها لعام 2021 ضمن عشاءٍ خيريٍ نُظم في كازينو لبنان يوم السبت 28/11/2021.
حضر العشاء مُمثلون عن الحكومة اللبنانية وكُرِّم خلاله العديد من المواهب اللبنانية والعربية كما تم خلاله انتخاب "ملكات جمال الانسانية".
ولبنانياً حصد الإعلاميين جوزيف حوّيك ونخلة عضيمي جائزتي الجمعية للإعلام، وحاز مسلسل" حكايتي" على جائزة الدراما التي تسلمها بطل العمل الممثل أسعد رشدان إضافة للمخرج جورج روكز.
وكُرمت الشيخة البحرينية رُقيّة ميرزا باعتبارها أفضل خبيرة تربوية في العالم العربي إضافة للمُنتج اللبناني أحمد شحادة كأفضل رجل أعمال ناشئ للعام 2021.
يُذكر أن شحادة كان قد حصد في الاحتفال السابق للجمعية جائزتي التجارة الإلكترونية وأفضل خبير لمواقع التوصل الاجتماعي وذلك بعد التطوير الإداري الذي رعاه في تنظيم شركات الإنتاج اللبنانية إضافة لتميزه في سوق العملات الإلكترونية كالبيتكوين وغيرها.
واختُتم الحفل باختيارٍ ملكاتِ جمال الإنسانية من قبلِ اللّجنة التي أُضيف إليها آراء المُكرمين في الحفل لتحصد تسعُ سيداتٍ من جنسياتٍ مُختلفة اللّقب.
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