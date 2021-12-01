لبنان

أحمد شحادة يحصد جائزة أفضل رجل أعمال ناشئ لعام ٢٠٢١

Lebanon 24
01-12-2021 | 10:01
A-
A+
Doc-P-892411-637739755004782354.jpg
Doc-P-892411-637739755004782354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اختتمت جمعية "جوائز بيروت الذهبية" (Beirut Golden Awards)ممثلة برئيسها محمد الحلواني أنشطتها لعام 2021 ضمن عشاءٍ خيريٍ نُظم في كازينو لبنان يوم السبت 28/11/2021.
 
حضر العشاء مُمثلون عن الحكومة اللبنانية وكُرِّم خلاله العديد من المواهب اللبنانية والعربية كما تم خلاله انتخاب "ملكات جمال الانسانية". 

ولبنانياً حصد الإعلاميين جوزيف حوّيك ونخلة عضيمي جائزتي الجمعية للإعلام، وحاز مسلسل" حكايتي" على جائزة الدراما التي تسلمها بطل العمل  الممثل أسعد رشدان إضافة للمخرج جورج روكز.
 
وكُرمت الشيخة البحرينية رُقيّة ميرزا باعتبارها أفضل خبيرة تربوية في العالم العربي إضافة للمُنتج اللبناني أحمد شحادة كأفضل رجل أعمال ناشئ للعام 2021. 

يُذكر أن شحادة كان قد حصد في الاحتفال السابق للجمعية جائزتي التجارة الإلكترونية وأفضل خبير لمواقع التوصل الاجتماعي وذلك بعد التطوير الإداري الذي رعاه في تنظيم شركات الإنتاج اللبنانية إضافة لتميزه في سوق العملات الإلكترونية كالبيتكوين وغيرها. 

واختُتم الحفل باختيارٍ ملكاتِ جمال الإنسانية من قبلِ اللّجنة التي أُضيف إليها آراء المُكرمين في الحفل لتحصد تسعُ سيداتٍ من جنسياتٍ مُختلفة اللّقب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2021-12-01
10:39 | 2021-12-01
08:09 | 2021-12-01
15:32 | 2021-12-01
13:46 | 2021-12-01
13:27 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website