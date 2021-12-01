مؤتمر صحافي للابيض غدا لاعلان إتفاقية دعم فاتورة الاستشفاء

يعقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف من صباح غد في قاعة المؤتمرات في مبنى الوزارة، للاعلان عن "إتفاقية دعم فاتورة الاستشفاء" الموقعة بين البنك الدولي ووزارة الصحة، في حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه ونقابتي المستشفيات والأطباء".