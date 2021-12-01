لبنان

مؤتمر صحافي للابيض غدا لاعلان إتفاقية دعم فاتورة الاستشفاء

Lebanon 24
01-12-2021 | 10:13
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 يعقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف من صباح غد في قاعة المؤتمرات في مبنى الوزارة، للاعلان عن "إتفاقية دعم فاتورة الاستشفاء" الموقعة بين البنك الدولي ووزارة الصحة، في حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه ونقابتي المستشفيات والأطباء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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