اجتماع في السراي الكبير برئاسة ميقاتي



يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء إجتماعاً يضم وزير المالية يوسف خليل، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلين عن المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.