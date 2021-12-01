إبتداءً من 17 كانون الاول... فرض قيود على حركة التجول بين هذه الساعات

أعلن وزير الصحة فراس الابيض أنه "اعتبارًا من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني ستفرض قيود على حركة التجول من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات أو حاملي فحص PCR سلبي لا يتخطى 48 ساعة". وقال إن "أغلب النشاطات التي تكون ليلاً يغلب عليها الطابع الاجتماعي ونحن لا نريد تسكير البلد".

وأضاف الابيض بعد إجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي: "فتحنا الفئات العمرية كافة من اجل التلقيح ونريد تكثيف العدد ودعوتنا صادقة وجادة ان يتم التلقيح من اجل رفع الحماية المجتمعية".