500 برميل مازوت إيراني إلى فنيدق لتدفئة العائلات الأكثر فقرًا

أعلنت بلدية فنيدق في بيان، عن "تأمين 500 برميل مازوت إيراني للتدفئة، للعائلات الأكثر فقرا وبسعر مليونين و290 الف ليرة فقط للبرميل الواحد سعة 200 ليتر".



ودعت الراغبين الى "تعبئة الإستمارة في "محطة نوح" من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الثانية عشرة ظهرا من كل يوم، إبتداء من تاريخة مع إحضار الهوية والمبلغ المتوجب دفعه، وبعدها يصار إلى تحديد موعد لإستلام الكمية المدفوع ثمنها".