بيان هام من أوجيرو حول العطل بطرابلس والبترون وشكا

أشارت هيئة "أوجيرو" عبر"تويتر" إلى أنه "تمت معالجة العطل الذي طرأ في وقت سابق على كابل الألياف الضوئية بين سنترالي طرابلس الميناء - البترون وطرابلس التل - شكا، والذي تسبب بتوقف خدماتنا في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".