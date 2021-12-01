لبنان

بيان هام من أوجيرو حول العطل بطرابلس والبترون وشكا

Lebanon 24
01-12-2021 | 11:50
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أشارت هيئة "أوجيرو" عبر"تويتر" إلى أنه "تمت معالجة العطل الذي طرأ في وقت سابق على كابل الألياف الضوئية بين سنترالي طرابلس الميناء - البترون وطرابلس التل - شكا، والذي تسبب بتوقف خدماتنا في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
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