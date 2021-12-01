لبنان

حراك المتعاقدين: لتعلن التربية إنهاء العام الدراسي بدل التعطيل والإضرابات

Lebanon 24
01-12-2021 | 11:53
A-
A+
Doc-P-892453-637739817279731942.jpg
Doc-P-892453-637739817279731942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان: "لتعلن وزارة التربية أنها لا تستطيع دفع مستحقات المتعاقدين وانه لا توجد أموال لتغطية كامل الساعات بدل اللجوء إلى فرض عطلة أعياد مدتها 25 يومًا، أو جر الروابط للاضرابات من خلال تمنع الوزارة عن قصد عن صرف 90 دولارًا والتباطؤ في جدولة الملفات. لتعلن صراحة عن عدم وجود مستحقات مالية وتنهي العام الدراسي بدل ان تتناغم  هي والروابط على التعطيل والاضرابات توفيرا للساعات التي لم يعد باستطاعتهم دفعها".
 
أضاف: "لتعلن وزارة التربية إنهاء العام الدراسي في 16 كانون الثاني على ان تجرى الإمتحانات لكافة الطلاب بالدروس المنجزة للآن (قصدنا درس واحد)، ويرفع كل الطلاب".
 
وتابع: "المتعاقدون لم يعد لديهم ثقة بأحد بعدما شاهدوا كيفية تعامل وزارة التربية مع ملفات 90 دولارا وملفات رفع أجر الساعة، حتى جاء ملف الساعات لتقوم الوزارة مع الروابط بالتعطيل من أجل تقليص دفع المتوجبات المالية للمتعاقدين".
 
وختم: "انطلاقا من ذلك، فإن حراك المتعاقدين سيعلن موقفا مهما وحاسما من التعليم والعام الدراسي قريبا جدا اذا لم يبادر وزير التربية إلى ايجاد حل فوري وسريع  لساعات المتعاقدين المهدورة في هذه العطلة الفظيعة، بالإضافة إلى 90 دولارا ورفع أجر الساعة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2021-12-01
10:39 | 2021-12-01
08:09 | 2021-12-01
15:32 | 2021-12-01
13:46 | 2021-12-01
13:27 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website