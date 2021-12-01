تلاعب بأوزان ربطة الخبز...هذا ما يجري في بعض الأفران الكبرى

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في الأسواق، ونظمت عددًا من محاضر الضبط في حق أصحاب بعض الأفران الكبرى لتلاعبهم بأوزان ربطة الخبز اللبناني المحددة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وبالأخص الربطة من الوزن العائلي عبر تخفيض وزنها خلافًا للقرار بما يتراوح بين ٣٠٠ و٣٥٠ غرامًا.وأكدت الوزارة متابعة جولاتها لضبط المخالفات تمهيدًا لإحالتها أمام القضاء المختص.