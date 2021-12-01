عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 672548.

كما وسجل لبنان 10 حالات وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8735.