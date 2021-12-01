مصلحة الليطاني شكرت لميقاتي استجابته في إعداد وتوقيع مرسوم تعيين رئيس للجنة الاستملاك الابتدائية في البقاع

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانًا شكرت فيه ل"رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استجابته في إعداد وتوقيع مرسوم تعيين رئيس للجنة الاستملاك الإبتدائية في البقاع، بدلا من القاضي المحال على التقاعد منذ عام 2017 بهدف استكمال اجراءات الاستملاك من قبل مجلس الإنماء والإعمار اللازمة لتنفيذ مشروع تمدد شبكات الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها وربطها بمحطة تكرير زحلة في اطار اتفاقية القرض مع البنك الدولي بموجب القانون رقم 64 لعام 2016".واعتبرت أن "مبادرة دولة رئيس الحكومة بمعالجة هذه المشكلة تشكل ضمانة لاستمرارية تمويل البنك الدولي لمشاريع الصرف الصحي في البقاع، وتنفيذها خلال المهل المحددة في الاتفاقية الموقعة بين الدولة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي".وأشارت إلى أنها "كانت وجهت كتبا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزراء المعنيين لفتت فيها إلى أن عدم تعيين رئيس للجنة الاستملاك في البقاع منذ سنوات أدى ويؤدي إلى عرقلة مشروع رفع التلوث عن نهر الليطاني والبردوني ويفاقم الكارثة البيئية والصحية ومعاناة سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني".