لبنان

بعد تعطل خدماتها في الشمال...هذا ما أعلنته "ألفا"

Lebanon 24
01-12-2021 | 13:23
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أعلنت شركة "ألفا" في بيان، عن "عودة خدماتها إلى طبيعتها في منطقة الشمال، بعدما أصلحت هيئة أوجيرو العطل الذي طرأ على شبكة الألياف الضوئية العائدة لها في المنطقة".
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شركة "ألفا"

الشمال

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