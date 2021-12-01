ماذا أفرزت نتائج انتخابات مجلس نقابة المحررين؟

أعلن نقيب المحررين جوزيف القصيفي فوز لائحته "الوحدة النقابية"، بانتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية، لافتا إلى أن "هذا اليوم كان يوما نقابيا بامتياز وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جدا، أريد أن أقول ان هذا اليوم الانتخابي قد انقضى بكل شفافية وبكل احترام وديمقراطية".وقال : "غدا يوم آخر ونميد يدنا للجميع، وكلنا معا من أجل نقابة متجددة وصناعة اعلامية وطنية".